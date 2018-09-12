2018-09-12T08:50:37+03:00
Происшествия

Конокрад похитил скакунов на два миллиона рублей в Челябинской области

Табун так и не нашли
Андрей АБРАМОВ
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Лошади пропали во время выпаса.Лошади пропали во время выпаса.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Год назад на один из лугов Уйского района приехал злоумышленник. Здесь гуляли 46 лошадок — присмотра за ними не было. Тогда незваный гость выступил погонщиком и увел табун прочь. К слову, его цена свыше 1,9 млн руб.

Полицейские нашли 15 лошадей. Еще пару скакунов отыскали фермеры в соседнем районе. Угонщик успел продать животных. Свою вину он не признал, но доказательств хватило, чтобы суд не поверил в его непричастность.

— Осудили за кражу в крупном размере. Приговорили к 5,5 годам колонии и штрафу в 100 тыс. руб., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кстати, большая часть табуна так и не была найдена. Ее стоимость оценили в миллион с лишним рублей. Всю эту сумму конокрад должен выплатить фермерам.

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