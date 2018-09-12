В Челябинске дворы превращают в спортплощадки

12 Сент. 09:25 2018-09-12T09:25:36+03:00

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" работает в Челябинской области с прошлого года. Фото: minstroy74.ru

По федеральной программе «Городская среда» предстоит отремонтировать 571 придомовую территорию и 133 парка и сквера

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Челябинская область уже выполнила 52 % работы по программе «Формирование комфортной городской среды». Капитально обновлены 179 дворов, парков и скверов по всему региону. Ремонты на большинстве объектов еще продолжаются, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры области.

Всего строителям предстоит благоустроить 571 двор, 133 парка и сквера. Список объектов для реконструкции растет, благодаря экономии, образовавшейся по итогам торгов. В программу добавлен 16 двор две общественных территории.

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского в нынешнем году в регионе реализуется все больше проектов комплексного благоустройства дворов.

— В таких дворах теперь можно не только пройти или проехать, в них можно отдыхать, заниматься спортом. Больше внимания уделяется благоустройству они становятся местом отдыха жителей целого района, а не только окркстных домов, как в случае с двором, — пояснил замминистра строительства и инфраструктуры Иван Белавкин.

Всего в нынешнем году на проект «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области направлено 1,054 млрд руб из федерального и областного бюджетов. Участвовали рублем и местные бюджеты — около 50 млн.