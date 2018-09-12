Обыски в администрации Троицка привели к уголовному делу

12 Сент. 09:30 2018-09-12T09:30:52+03:00

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11 сентября день в администрации Троицка начался с визита силовиков. Оперативников интересовала работа трех управлений. Там устроили выемку документов, но для чего и почему долго не объясняли. Наконец от следственного комитета пришел официальный комментарий.

— С 2011 года чиновники МКУ «Гражданская защита города Троицка» похитили 700 000 руб. из бюджета. Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

МКУ занимается гражданской обороной города. Как именно оттуда выводили деньги, пока неизвестно. За присвоение имущества грозит до шести лет колонии. По данным СМИ, интерес силовики проявляют прежде всего к руководителю «Гражданской защиты» Владиславу Ремезову.

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