Челябинску дадут еще денег на мусоросортировки

12 Сент. 09:48 2018-09-12T09:51:11+03:00

На мусоросортировочных комплексах отделяют вторсырье от того, что нельзя переработать. Фото: Александр ЧЕРЕМНЫХ

На строительство комплексов в регионе федеральный бюджет в следующем году перечислит 113 миллионов

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В Челябинской области создаются новые предприятия для обращения с коммунальными отходами. Потому регион получит дополнительные деньги из федерального бюджета.

— Мы должны снизить нагрузку на окружающую среду, ликвидировать несанкционированные свалки, построить цивилизованную систему сбора, утилизации и рекультивации. В 2018 г на строительство инфраструктуры привлечены федеральные средства — 113 млн руб, — сказал губернатор Борис Дубровский.

Наша область вошла в Топ-20 регионов, которым выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями.

— Челябинская область — единственная, которая приступила к освоению выделенных федеральных средств, — подчеркнул Дубровский.

По решению губернатора из областного бюджета на эти задачи направлено 26 млн руб.

— Потому в 2018 году начали строиться два мусоросортировочных комплекса в Сатке и Трехгорном на 90 тыс т в год, — пояснил министр экологии Сергей Лихачев. — В Карабаше строится мусоросортировочный комплекс на 33 тыс т в год. В Снежинске — на 10 тыс т в год.

В 2019 г на федеральные деньги в регионе появятся в Аше и Усть-Катаве.