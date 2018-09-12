В Челябинске опрокинулась «Газель» и спровоцировала массовое ДТП

12 Сент. 10:11 2018-09-12T10:11:27+03:00

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Точка у Свердловского тракта, 24, у лакокрасочного завода, — одно из самых узких мест на этой дороге. Если происходит ДТП, движение надолго затрудняется или вовсе парализуется.

Во вторник, 11 сентября, в 17.30, 28-летний водитель «Газели» не справился с управлением и опрокинулся на дорогу. Уходя от столкновения с «Газелью», легковой автомобиль «Ситроен» столкнулся с авто «Ниссан», «Ниссан» влетел в автомобиль «Хундай». «Хундай» от удара врезался в кипричный заводской забор.

Как сообщает отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска, водитель и пассажир «Хундая» госпитализированы.

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