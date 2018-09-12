2018-09-12T10:18:39+03:00
Общество

Назван чиновники, из-за которого прошли обыски в администрации Троицка

По версии следствия, он присвоил бюджетные деньги
Андрей АБРАМОВ
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Следственный комитет рассказал, зачем полиция проводила оперативные мероприятия в администрации Троицка 11 сентября. Оказалось, что директор МКУ «Гражданская защита» Владислав Ремезов подозревается в присвоении бюджетных денег.

— С 2011 по 2018 годы присвоил не менее 700 000 руб. Преступление выявили сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Пока подозреваемый задержан. В ближайшие часы состоится суд на котором решат, что с ним делать: оставить под подпиской или взять под стражу. За присвоение грозит крупный штраф или до шести лет колонии. МКУ «Гражданская защита» в Троицке заведует диспетчерской службой и занимается гражданской обороной.

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