Назван чиновники, из-за которого прошли обыски в администрации Троицка
Следственный комитет рассказал, зачем полиция проводила оперативные мероприятия в администрации Троицка 11 сентября. Оказалось, что директор МКУ «Гражданская защита» Владислав Ремезов подозревается в присвоении бюджетных денег.
— С 2011 по 2018 годы присвоил не менее 700 000 руб. Преступление выявили сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Пока подозреваемый задержан. В ближайшие часы состоится суд на котором решат, что с ним делать: оставить под подпиской или взять под стражу. За присвоение грозит крупный штраф или до шести лет колонии. МКУ «Гражданская защита» в Троицке заведует диспетчерской службой и занимается гражданской обороной.
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