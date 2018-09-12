2018-09-12T10:54:36+03:00
Происшествия

Житель Челябинска получил срок за терроризм в Сирии

Он готовился в лагере боевиков
Андрей АБРАМОВ
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Челябинец примкнул к запрещенной в РФ группировке.Челябинец примкнул к запрещенной в РФ группировке.Фото: REUTERS
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11 сентября Приволжский окружной военный суд разбирал дело жителя Челябинска. Его признали виновным в создании террористической организации и прохождении обучения в лагере террористов. Челябинец ездил в Сирию и числился среди боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры».

— Он принимал участие в создании пропагандистского ролика, распространенного в интернет и оправдывающего деятельность террористической организации в Сирии, России и Африке, — добавили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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