2018-09-12T11:39:55+03:00
Общество

В центре Челябинска оживили «мертвый» сквер всего за несколько часов и 2,5 тысячи рублей

Теперь людей невозможно оттащить оттуда [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Вот такие классные качели появились в сквере. Фото: кадр с видео.Вот такие классные качели появились в сквере. Фото: кадр с видео.
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Небольшой зеленый уголок напротив «Киномакса», по улице Воровского, не особо пользуется спросом у жителей. Люди ходят по нему, чтобы срезать дорогу к торговому комплексу, а не ради прогулки и отдыха. Урбанисты придумали, как быстро и дешево оживить сквер.

— Мы по-партизански сделали качели. Пространство сразу ожило — людей невозможно оттащить. Тысячи людей получили классные эмоции. Потратили на материалы без работ 2,5 тысячи рублей. Покажем эту конструкцию администрации Советского района, предложим сделать такие качели еще и поставить их на баланс. Если никто не захочет ставить на баланс, через неделю мы демонтируем конструкцию, — рассказал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Активисты сделали надежные крепления, но за качелями все равно нужно следить. Плюс конструкции нужно сертифицировать, подписать разные бумаги.

— Если бы мы попробовали это сделать с согласованиями, ничего бы не вышло. Этим проектом мы показываем, что любое пространство можно очень быстро и дешево оживить. Это и есть тактический урбанизм, — говорит Лев Владов.

Пока качели пользуются большим спросом и радуют жителей.

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В центре Челябинска ожили сквер новыми качелями.Видео: Челябинский урабанист

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