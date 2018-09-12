2018-09-12T12:45:31+03:00
Общество

Челябинская область готовит «экономическую экспансию» в Узбекистан

Губернатор Борис Дубровский провел рабочую встречу с делегацией Республики
Ольга АНТОНОВА
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Встреча губернатора Бориса Дубровского с официальной делегацией Узбекистана прошла в резиденции главы региона. Фото: gubernator74.ruВстреча губернатора Бориса Дубровского с официальной делегацией Узбекистана прошла в резиденции главы региона. Фото: gubernator74.ru
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— Наши торговые отношения набирают обороты. Хорошим катализатором стали официальные встречи в рамках визита делегации Челябинской области в Ташкент в мае текущего года, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский. — Есть пул «якорных» перерабатывающих предприятий и агрохолдингов с Узбекистаном.

— Перспективы увеличения товарооборота у нас реальные. Вслед за торговлей приходят и долгосрочные совместные проекты в производстве, — заявил глава региона на встрече с официальной делегацией Республики Узбекистан.

В июне 2018 г при поддержке правительства Узбекистана южноуральский агрохолдинг «Чурилово» подписал стратегическое соглашение с компанией Узбекозиковкатхолдинг на поставку овощей и фруктов.

С июля из Узбекистана товар идет на Урал и в Сибирь. Товарооборот между нашей областью и Узбекистаном в прошлом году на 76% вырос к уровню 2016 г (до 291 млн долл). За полгода 2018 г взаимный товарооборот составил 152 млн долларов, это на 40% больше к показателям прошлого года.

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