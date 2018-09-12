В Челябинской области девушка погасила долги за семью бывшего мужа, чтобы съездить за границу

12 Сент. 14:31 2018-09-12T14:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

«Отдуваться» за бывших родственников пришлось уроженки Киргизии Гузель. Несколько лет назад она вышла замуж за русского и переехала к нему в Коркино. Однако жизнь не пошла, и Гузель укатила в Москву, нашла там работу, обустроилась. Правда с мужем не развелась, и из квартиры не выписалась. О своей так называемой семье просто забыла. Но неожиданно о родственниках пришлось вспомнить из-за их долга.

Семья долгое время не оплачивала коммуналку. Образовалась задолженность в 57 тысяч. Приставы не раз предупреждали должников, но на предупреждения они не реагировали. Тогда их ограничили в праве выезда из России. Сами неплательщики от этого не пострадали, а вот Гузель — да. Она собралась навестить родственников в Киргизии, но в аэропорту ей отказали в выезде из-за долгов по коммуналке в квартире, где она прописана.

Гузель поехала в забытый ею городок на Южном Урале. Поговорила с супругом и его родней, но они выплачивать деньги не собирались. Тогда Гузель пошла к приставам.

— Девушке разъяснили, что придется либо все оплатить самой, либо воззвать к совести «родственников», чтобы они быстро погасили долг. Она выбрала первый вариант, — рассказали в пресс-службы УФССП России по Челябинской области.

Гузель выплатила задолженность, ограничения выезда за рубеж отменили и для нее и для ее «родственников».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06