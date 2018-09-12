2018-09-12T14:42:47+03:00
Общество

В Челябинской области девушка погасила долги за семью бывшего мужа, чтобы съездить за границу

Ей пришлось выложить почти 60 тысяч рублей
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Девушка выплатила задолженность и ограничения выезда за рубеж отменили.Девушка выплатила задолженность и ограничения выезда за рубеж отменили.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

«Отдуваться» за бывших родственников пришлось уроженки Киргизии Гузель. Несколько лет назад она вышла замуж за русского и переехала к нему в Коркино. Однако жизнь не пошла, и Гузель укатила в Москву, нашла там работу, обустроилась. Правда с мужем не развелась, и из квартиры не выписалась. О своей так называемой семье просто забыла. Но неожиданно о родственниках пришлось вспомнить из-за их долга.

Семья долгое время не оплачивала коммуналку. Образовалась задолженность в 57 тысяч. Приставы не раз предупреждали должников, но на предупреждения они не реагировали. Тогда их ограничили в праве выезда из России. Сами неплательщики от этого не пострадали, а вот Гузель — да. Она собралась навестить родственников в Киргизии, но в аэропорту ей отказали в выезде из-за долгов по коммуналке в квартире, где она прописана.

Гузель поехала в забытый ею городок на Южном Урале. Поговорила с супругом и его родней, но они выплачивать деньги не собирались. Тогда Гузель пошла к приставам.

— Девушке разъяснили, что придется либо все оплатить самой, либо воззвать к совести «родственников», чтобы они быстро погасили долг. Она выбрала первый вариант, — рассказали в пресс-службы УФССП России по Челябинской области.

Гузель выплатила задолженность, ограничения выезда за рубеж отменили и для нее и для ее «родственников».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦенрт» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью