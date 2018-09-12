2018-09-12T17:23:12+03:00
Общество

Жителям Челябинска покажут 10 копеек, отчеканенных в год продажи Аляски

В Банке России — День открытых дверей
Лидия ПЕСКОВА
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Они - настоящие!Они - настоящие!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 22 сентября, Банк России проводит День открытых дверей. Челябинцев ждет насыщенная интересная программа, сообщает пресс-служба губернатора области.

Так, все желающие смогут заглянуть внутрь инкассаторской бронированной машины, в которой обычно перевозят наличные деньги. А расскажут о ней настоящие инкассаторы в бронежилетах. Впервые на таком празднике волонтеры проведут просветительскую лекцию по финансам.

— Также челябинцы смогут побывать на экскурсии в музее банка. Здесь хранится, к примеру, антикварный несгораемый сейф весом около 500 кг, изготовленный в Санкт-Петербурге в конце XIX века. Среди редких экспонатов — 10-копеечная монета 1867 года выпуска (год продажи Аляски — ред.) и сундук для хранения денег и документов, изготовленный в 1911 году, — рассказывают в пресс-службе.

Организаторы приготовили для гостей финансовое состязание «Своя игра». На открытых площадках пройдут мастер-классы по определению подлинности купюр и безопасному использованию банковской карты.

В Челябинске День открытых дверей пройдет на пр.Ленина,58 и ул. Елькина, 47. Для посещения музея, финансового состязания «Своя игра» и лекции необходима предварительная запись по телефону: +7(351) 268-07-70. С собой иметь оригинал паспорта гражданина РФ и свидетельства о рождении (для детей).

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