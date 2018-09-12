К саммитам-2020 в Челябинске построят ресторан «в небе» и концертный зал на 2,5 тысячи мест

12 Сент. 18:03 2018-09-12T18:09:54+03:00

Это и многое другое должен вместить 170-метровый конгресс-холл

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Стало известно, каким будет грандиозный конгресс-холл на реке, который обещают построить в центре Челябинска к 2020-му году. Проект внутренней планировки опубликован на сайте объекта.

Внутри 170-метрового здания планируют разместить 4-звездочную гостиницу на 300 номеров, офисно-деловой центр, рестораны, фитнес-клуб, выставочный и торговый центры. Украшением комплекса станет концертно-спортивный зал на 2,5 тысячи мест. На верхнем уровне сделаю смотровую площадку и ресторан с видом в небо.

Фото: официальный сайт проекта.

Конгресс-холл, кстати сказать, также будет служить пешеходным мостом через реку.

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