К саммитам-2020 в Челябинске построят ресторан «в небе» и концертный зал на 2,5 тысячи мест
Стало известно, каким будет грандиозный конгресс-холл на реке, который обещают построить в центре Челябинска к 2020-му году. Проект внутренней планировки опубликован на сайте объекта.
Внутри 170-метрового здания планируют разместить 4-звездочную гостиницу на 300 номеров, офисно-деловой центр, рестораны, фитнес-клуб, выставочный и торговый центры. Украшением комплекса станет концертно-спортивный зал на 2,5 тысячи мест. На верхнем уровне сделаю смотровую площадку и ресторан с видом в небо.
Фото: официальный сайт проекта.
Конгресс-холл, кстати сказать, также будет служить пешеходным мостом через реку.
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