2018-09-12T19:15:26+03:00
Общество

Волонтеров попросили разойтись. Поиски пропавшей в Копейске 16-летней школьницы приостановлены

Полиция поверяет свежую оперативную информацию
Лидия ПЕСКОВА
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У следствия появилась свежая информация.У следствия появилась свежая информация.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Шестнадцатилетняя домашняя девочка из Копейска пропала вечером в понедельник, 10 сентября. Она гуляла с друзьями у школы, а потом просто исчезла. Оставив, правда, одной из подруг, очки и сотовый телефон.

Как это водится в таких случаях, по факту исчезновения человека завели уголовное дело. Следствие не исключает, что школьницу могли убить. Однако от помощи волонтеров, которые сегодня вечером собирались прочесывать местность, в правоохранительных органах отказались. У следствия появилась свежая оперативная информация, которую сейчас проверяют. Информацию о ходе дела средствам массовой информации также пока не будут предоставлять. Полиция и следователи проводят «невидимую» работу.

Тем временем в социальных сетях пошел слух, что девочка могла податься в другой регион. Об этом, якобы, рассказали знакомые с ней подростки.

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