Житель Челябинской области пытался ограбить магазин в Сочи с ведром на голове

12 Сент. 20:26 2018-09-12T20:27:03+03:00

Однако обогатиться не удалось - преступника задержали

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Житель Челябинской области пытался ограбить магазин в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

— Неизвестный мужчина вошел в помещение торговой точки с ведром на голове и под угрозой физической расправы похитил из кассы две тысячи рублей, а потом скрылся, — уточняют подробности курьезного преступления в полиции.

Уйти безнаказанного грабителю не удалось. По горячим следам его задержала полиция. Вор оказался жителем Челябинской области, ему 31 год.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Нашему земляку грозят семь лет заключения. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

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