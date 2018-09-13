Семья с шестью детьми осталась без жилья из-за пожара в Челябинской области

13 Сент. 05:00 2018-09-13T05:13:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот только в августе в Копейске сгорел дом у родителей с пятью детьми, как снова приключилась беда в том же городе. На этот раз в многодетной семье погорельцев — шестеро по лавкам. Младшему всего один месяц! Алтыншины жили в коммуналке на трех хозяев, в комнате 22 кв м. Из-за чего произошло ЧП, пока не известно. Электропроводка в доме совсем старенькая. Доход семим — всего 23 тысячи рублей.

Погорельцы временно поселились у родственников в Челябинске. Свое жилье будут восстанавливать, но дело это не быстрое. Активисты в соцсетях просят помочь им деньгами, стройматериалами, мебелью и одеждой. Вещи нужно привозить в школу, где учатся старшие ребята. Адрес: Копейск, ул. Калинина, 18. Пункт сбора в Челябинске будет объявлен позже.

Телефон мамы Риммы: 8-908-067-35-44. Лучше не звонить, а писать, так как она сейчас очень занята детьми и восстановлением документов. Также по вопросам помощи можно обратиться к координатору Андрею Горланцеву.

КАКАЯ ОДЕЖДА НУЖНА

Мама Римма: рр 50-52, рост 156, обувь 39.

Папа Азат: рр 52-54, рост 174, обувь 42.

Айсулу: 16 лет, рост 165, рр 46-48, обувь 40.

Азалия:13 лет, рост 156 см, рр одежда 44-46, обувь 39.

Артур: 10 лет, рост 140 см, рр 40-42, обувь 37.

Айнур: 6 лет, рост 120 см, обувь 32.

Азиза: 1,5 года, рост 80 см, обувь 22.

Азиз: 1 месяц, рост 60 см.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06