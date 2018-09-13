Диспетчерам аэропорта Челябинск запретили приглашать пассажиров на рейс пофамильно

13 Сент. 05:30 2018-09-13T05:30:57+03:00

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Со спорным нововведением столкнулись пассажиры аэропорта Челябинск, которые опаздывают на рейс. Если раньше диспетчер могла пригласить их на регистрацию и на борт по фамилии, то есть в персональном порядке, то теперь только в общих словах.

— Фамилия и имя относятся к персональным данным. Разглашать их без разрешения человека запрещено. Теперь диспетчер не может поторопить конкретного человека. Он предупреждает по громкой связи, что вот-вот отправится такой-то рейс, — говорят в аэропорту.

К нововведению горожане отнеслись неоднозначно. Взвесив все «за» и «против», большинство все же решили, что опоздать на рейс гораздо хуже, чем лишний раз услышать свою фамилию по громкой связи.

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