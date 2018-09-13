Почти 400 жителей Южного Урала надеются получить компенсацию за последствия землетрясения
Администрация Катав-Ивановска уже неделю принимает заявления от местных жителей, чьи дома пострадали во время землетрясения в ночь на 5 сентября. Чиновникам поступило порядка 400 заявлений. Все пострадавшие надеются получить материальную компенсацию на ремонт жилья.
Сумма выплат властями пока не установлена. Но в том, что деньги будут выплачивать, сомнений нет. Природный катаклизм, хотя и длился считанные секунды, наделал бед. В жилых домах, расположенных поблизости от эпицентра землетрясения, образовались трещины. Степень опасности разрушений сейчас оценивает специальная комиссия. Причем ревизоры работают без выходных.
После землетрясения жители Катав-Ивановска в соцсетях рассказывали, что у них в квартирах осыпается потолок и отваливается кафель. Землетрясение также почувствовали жители Сатки, Копейска, Миасса и других городов Челябинской области.
Губернатор Челябинской области лично выезжал на пострадавшие территории. Борис Дубровский поставил приоритетную задачу местным властям — устранить возможные обвалы отделки и конструкций в домах. А также в первую очередь помочь в ремонте домов с печным отоплением.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.