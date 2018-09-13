Чиновники из Челябинска собираются сносить несуществующие дома

13 Сент. 07:42 2018-09-13T07:42:58+03:00

И даже просят на это федеральные деньги

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили мониторинг аварийных домов, которые подлежат сносу в 2018-2021 году. Оказалось, что часть из них не существуют, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

В ближайшие годы в Челябинской области подлежат расселению около тысячи зданий, где проживают порядка 18 тысяч человек. У людей «чемоданное» настроение, им хочется поскорей переехать. К тому жить в аварийных домах тяжело: крыши в них протекают, на стенах трещины, сырость в подвалах. А тем временем чиновники просят деньги на снос домов, которых уже нет в природе. Так, строение на Дегтярева, 30 расселили еще в 2014 году, а строение на Сталеваров, 84Б — в прошлом. Но дома почему-то значатся в списке на снос, начиная с 2018 года.

— Зачем чиновники внесли эти «потемкинские» дома в новую программу? Мы обнаружили, что в Челябинске 18 таких строений, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» эксперт регионального отделения ОНФ Антон Неверов.

Либо чиновники хотят улучшить свои показатели по реализации программы, либо «освоить» лишние деньги. Народный фронт призывает контрольно-надзорные органы обратить внимание на этот факт.

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