2018-09-13T08:24:04+03:00
Общество

Под Челябинском задержали вооруженного браконьера с тушей косули

Мужчине грозит солидный тюремный срок
Лидия ПЕСКОВА
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На время следствия с мужчины взяли подписку о не выезде.На время следствия с мужчины взяли подписку о не выезде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На одной из дорог в Увельском районе полиция задержала браконьера с охотничьим ружьем и тушей мертвой косули в автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Машину остановили для проверки документов. Но хозяин «Нивы» вел себя подозрительно. Поэтому инспекторы ДПС решили провести досмотр транспортного средства, — рассказывают в пресс-службе. — Под капотом вместо запасного колеса полицейские обнаружили тушу животного, а в багажнике — охотничье ружье.

Тушу животного браконьер положил под капот.

Тушу животного браконьер положил под капот.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеру грозят пять лет тюрьмы.

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