Под Челябинском задержали вооруженного браконьера с тушей косули
На одной из дорог в Увельском районе полиция задержала браконьера с охотничьим ружьем и тушей мертвой косули в автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
— Машину остановили для проверки документов. Но хозяин «Нивы» вел себя подозрительно. Поэтому инспекторы ДПС решили провести досмотр транспортного средства, — рассказывают в пресс-службе. — Под капотом вместо запасного колеса полицейские обнаружили тушу животного, а в багажнике — охотничье ружье.
Тушу животного браконьер положил под капот.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеру грозят пять лет тюрьмы.
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