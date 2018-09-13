Сел в тюрьму — заплати. На Южном Урале заключенных заставили платить за питание и туалетную бумагу

13 Сент. 08:55 2018-09-13T08:55:32+03:00

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Мало кто знает, что даже банальные макароны в тюрьме не накладывают бесплатно. Преступник не должен сидеть на шее у государства. Расходы на свое содержание он отрабатывает руками. Однако троица заключенных из Челябинской области отказалась трудиться в стенах тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Если осужденные уклоняются от работы, то деньги списывают с их счетов. Магнитогорский прокурор обратился в суд в интересах Верхнеуральской тюрьмы и исправительной колонии № 18 о взыскании с троих осужденных денежных средств, которые были потрачены на трехразовое горячее питание, коммунально-бытовые услуги, одежду и средства личной гигиены, — рассказывают в пресс-службе.

Требования прокурора признаны обоснованными. Троица вернет государству 25 тысяч рублей.

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