В Еманжелинске развивается промышленный кластер

13 Сент. 09:07 2018-09-13T09:07:58+03:00

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Во время визита в Еманжелинск губернатор Борис Дубровский побывал в производственной компании «Ходовые системы». Она входит в Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин.

— Во всем мире кластерный подход считается достойной альтернативой крупным производствам. Небольшие компании более мобильны, быстро реагируют на изменение спроса, при этом имеют высокую производительность труда, у них ниже издержки. Южно-Уральский промышленный кластер объединяет производство и науку. На предприятиях кластера работает меньше 400 человек. А годовая выручка составит оценочно миллиард рублей. Этот подход эффективным и полезным для развития территории и региона в целом, — подчеркнул Дубровский.

Создание кластеров и индустриальных парков — одна из основных задач, которую ставит губернатор Борис Дубровский.

Основа промышленного кластера в региона - отрасль машиностроение. Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин начал работу в сентябре 2017 г. Его задача — развитие отрасли машиностроения и производства запасных частей колесных и гусеничных машин промышленного, сельскохозназначения.