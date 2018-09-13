2018-09-13T09:27:50+03:00
Происшествия

В центре Челябинска застрелили 47-летнего мужчину

Убийца дважды выстрелил ему в голову
Лидия ПЕСКОВА
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"Скорая" довезла пострадавшего до больницу, однако спасти его не удалось."Скорая" довезла пострадавшего до больницу, однако спасти его не удалось.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду вечером, 12 сентября, в лесных посадках на улице Блюхера прохожие нашли раненного мужчину. Увы, спасти его не удалось. Пострадавший скончался в больнице, сообщает СУ СК по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело. Проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к убийству, — говорит старший помощник руководителя СУ СК региона Владимир Шишков.

Пока известно, что погибший мужчина получил две пули в голову из оружия калибром 9 мм.

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