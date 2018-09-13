Один в больнице, второй — погиб. Легковушка перевернулась в Челябинской области
Авария произошла рано утром, 12 сентября. На 42-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым ВАЗ-21102 вылетел за пределы проезжей части и перевернулся, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
— Судя по всему, на закруглении дороги водитель выбрал опасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина, помимо прочего, опрокинулась, — рассказывает в государственной автоинспекции.
Сидевший за рулем мужчина скончался в больнице, пассажир получил травмы и находится на лечении в стационаре.
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