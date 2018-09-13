Отелло из Челябинской области спустя десять лет после убийства задержали в Киргизии

13 Сент. 09:45 2018-09-13T09:45:56+03:00

Спрятаться от Фемиды не удалось даже в другой стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Коркино, наконец, завершили расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, который еще в 2008 году убил свою даму сердца, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

— По версии следствия, обвиняемый в одном из домов города Коркино в ходе бытового конфликта избил сожительницу. Утром он обнаружил подругу без признаков жизни и пустился в бега, — рассказывают в пресс-службе. — Мужчина был объявлен в международный розыск. И вот, спустя десять лет, его задержали в Киргизии.

Подозреваемый в убийстве уже доставлен в Россию. Здесь мужчину ждет суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

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