Борис Дубровский сохранят лидерскую позицию среди политиков Челябинской области

13 Сент. 09:48 2018-09-13T09:49:33+03:00

Губернатор — первый в ТОП-10 по версии Агентства политических и экономических коммуникаций

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Новый рейтинг анализ деятельности политиков Челябинской области в августе подготовлен АПЭК, активность политиков связана с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, возможностью реализации проекта высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург.

ТОП-10 возглавляют губернатор Борис Дубровский. На втором месте — начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин. Третье — за председателем Совета директоров ММК Виктором Рашниковым.

Начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев — седьмое место. На восьмом месте — председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Девятое — у первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина. Десятое — у председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша.