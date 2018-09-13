Борис Дубровский сохранят лидерскую позицию среди политиков Челябинской области
Новый рейтинг анализ деятельности политиков Челябинской области в августе подготовлен АПЭК, активность политиков связана с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, возможностью реализации проекта высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург.
ТОП-10 возглавляют губернатор Борис Дубровский. На втором месте — начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин. Третье — за председателем Совета директоров ММК Виктором Рашниковым.
Начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев — седьмое место. На восьмом месте — председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Девятое — у первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина. Десятое — у председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша.