2018-09-13T11:20:54+03:00
Экономика

Продукцию Южного Урала продвигают на рынках Китая

Южно-Уральская торгово-промышленная палата приняла нового представителя в КНР
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Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев принял нового представителя ЮУТПП в Китайской Народной Республике. Главная задача доверенного лица — продвижение южноуральской продукции на рынке Китая.

Представлять ЮУТПП в КНР будет предприниматель провинции Хэйлунцзян Хуан Сэнь. Его кандидатуру рекомендовала Ассоциация глав городов Китая и поддержало правительство провинции Хэйлунцзян.

Нового представителя познакомили с активом палаты и вручили доверенность. Президент ЮУТПП Федор Дегтярев пожелал успехов в будущей деятельности.

Как прокомментировал первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов, одним из первых совместных проектов станет формирование доступного для китайской стороны банка данных о товарах и услугах Челябинской области.

Новости компаний.

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