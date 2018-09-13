Продукцию Южного Урала продвигают на рынках Китая
Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев принял нового представителя ЮУТПП в Китайской Народной Республике. Главная задача доверенного лица — продвижение южноуральской продукции на рынке Китая.
Представлять ЮУТПП в КНР будет предприниматель провинции Хэйлунцзян Хуан Сэнь. Его кандидатуру рекомендовала Ассоциация глав городов Китая и поддержало правительство провинции Хэйлунцзян.
Нового представителя познакомили с активом палаты и вручили доверенность. Президент ЮУТПП Федор Дегтярев пожелал успехов в будущей деятельности.
Как прокомментировал первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов, одним из первых совместных проектов станет формирование доступного для китайской стороны банка данных о товарах и услугах Челябинской области.
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