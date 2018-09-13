2018-09-13T13:48:01+03:00
Происшествия

В Челябинске срочно ищут грабителя ларьков, который нападает на продавцов

Всех, кто видел его, просят позвонить в полицию [фото, видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы видели этого человека, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Если вы видели этого человека, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Появился фоторобот налетчика, совершившего два разбойных нападения киоски Челябинска. Полиция установила, что ему 44 года, он из Курганской области, ранее был судим.

Разыскиваемый орудует в Курчатовском и Калининских районах. В понедельник, 10 сентября, он обворовал киоск «Сигареты» на Молодогвардейцев, Около девяти вечера вломился в магазин, несколько раз ударил пожилую продавщицу гаечным ключом по голове и забрал выручку из кассы.

— Подозреваемый похитил из нескольких павильонов продукты и деньги на общую сумму в 50 тысяч рублей. Полицейские возбудили дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 15 лет, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, средней длины. Одет в пуховик темно-синего цвета, черные брюки.

Всех, кто знает что-либо об ограблении или видел человека, подходящего под описание, позвоните в полицию по телефонам дежурной части 8 (908) 085-48-48, 8 (908) 059-15-83 или 02. Ваш звонок будет анонимным.

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Разбойное нападение на киоск в Челябинске.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

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