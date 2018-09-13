В Челябинске срочно ищут грабителя ларьков, который нападает на продавцов
Появился фоторобот налетчика, совершившего два разбойных нападения киоски Челябинска. Полиция установила, что ему 44 года, он из Курганской области, ранее был судим.
Разыскиваемый орудует в Курчатовском и Калининских районах. В понедельник, 10 сентября, он обворовал киоск «Сигареты» на Молодогвардейцев, Около девяти вечера вломился в магазин, несколько раз ударил пожилую продавщицу гаечным ключом по голове и забрал выручку из кассы.
— Подозреваемый похитил из нескольких павильонов продукты и деньги на общую сумму в 50 тысяч рублей. Полицейские возбудили дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 15 лет, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Приметы разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, средней длины. Одет в пуховик темно-синего цвета, черные брюки.
Всех, кто знает что-либо об ограблении или видел человека, подходящего под описание, позвоните в полицию по телефонам дежурной части 8 (908) 085-48-48, 8 (908) 059-15-83 или 02. Ваш звонок будет анонимным.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06
Разбойное нападение на киоск в Челябинске.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области