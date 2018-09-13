2018-09-13T13:31:47+03:00
Общество

Челябинская область поднялась с последнего места в экорейтинге «Зеленого патруля»

«Комсомолка» узнала, где с водой и воздухом еще хуже, чем у нас
Ольга АНТОНОВА
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Противогаз как часть гардероба? В Челябинске это не шутка.Противогаз как часть гардероба? В Челябинске это не шутка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мы не последние среди 85 регионов России в экологическом рейтинге. Мы — 84е. Замыкает список из 85 строк Свердловская области. Рейтинг составлен Всероссийской общественной организацией «Зеленый патруль».

Впрочем, ничего удивительного в нашем положении нет: мы или самые худшие по версии «патруля», или предпоследние с конца. И наш неизбывный сосед — Свердловская область. Мы — «несменяемые многие годы аутсайдеры рейтинга», — как выражаются авторы турнирной таблицы.

В последней десятке так же Оренбургская область, Красноярский край, Еврейская АО, Нижегородская область, Бурятия, Брянская область, Московская область, Иркутская область.

А где дышать легко и вода чистая? По версии «зеленых» ТОП-10 рейтинга таков:

— Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Белгородская область, Курская область, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская область, Ульяновская область.

Напомним, составители рейтинга опираются на информацию об экологической ситуации в местных СМИ, учитывают сообщения местных экоактивистов. В «Зеленом патруле» рады видеть информацию официальных органов власти.

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