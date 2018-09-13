2018-09-13T15:02:49+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел семинар для застройщиков

Менеджеры отдела ипотечного кредитования рассказали застройщикам об особенностях ипотечных программ банка
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Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел семинар для партнеров — компаний, работающих на рынке жилищного строительства Екатеринбурга и Свердловской области. В мероприятии приняли участие представители ведущих застройщиков, таких как группа компаний «Брусника», АО «ЛСР. Недвижимость-Урал», «PRINZIP недвижимость», «Синара-Девелопмент», группа компаний «TEN», «Эфес», «СКОН», «Группа ПИК», «Forum Group».

Менеджеры отдела ипотечного кредитования УРАЛСИБ в Екатеринбурге рассказали застройщикам об особенностях ипотечных программ банка и о возможностях, которые предоставляют эти программы для увеличения продаж жилой недвижимости.

Центральным пунктом встречи стала деловая игра «Дом Шерлока», в которой приняли участие банкиры и застройщики, разбившиеся на несколько команд. Игроки азартно соревновались, используя свои профессиональные компетенции, навыки делового взаимодействия в решении сложных и нестандартных задач, продемонстрировали умение быстро организовать команды, способные эффективно работать в условиях дефицита времени и в атмосфере соревнования.

«Работа на высококонкурентном рынке требует от сотрудников банка и компаний-застройщиков не только высокой профессиональной квалификации, но и умения быстро решать множество вопросов, организуя при этом взаимодействие нескольких участников сделки. Поэтому очень важно наладить эффективное сотрудничество с партнерами по таким сделкам. Деловые игры — отличный способ добиться взаимопонимания и наладить взаимодействие, что идет на пользу, в первую очередь, нашим клиентам — свердловчанам, покупающим жилье», — отметила Елена Вяткина, начальник Отдела ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге.

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