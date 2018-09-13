2018-09-13T12:53:23+03:00
Общество

В Челябинске в ТРК «Родник» откроются окна МФЦ

Акция продлится три дня
Ольга АНТОНОВА
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В «Роднике» откроется МФЦВ «Роднике» откроется МФЦФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 14 по 16 сентября временный офис многофункционального центра откроется в торгово-развлекательном комплексе «Родник». Удобно: пошел за покупками и тут же оформил нужную справочку.

Мобильный офис МФЦ будет работать с 10.00 до 19.00. Чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, восстановить пароль и подтвердить учетную запись нужны паспорт и СНИЛС.

Если вы соберетесь регистрироваться на сайте госуслуг в обычные дни, нужно обращаться в МФЦ по адресам: ул. Труда, 164; ул. Комарова, 39; ул. С. Кривой, 75А; ул. Новороссийская, 118В и пр. Победы, 396/1.

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