2018-09-13T12:42:46+03:00
Происшествия

В Челябинске в аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком

Из-за поврежденного фюзеляжа воздушное судно отстранили от полетов
Ольга АНТОНОВА
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Самолет компании "Аэрофлот" временно отстранили от полетов. Фото: группа "Аэропорт Челябинск Баландино" vc.comСамолет компании "Аэрофлот" временно отстранили от полетов. Фото: группа "Аэропорт Челябинск Баландино" vc.com
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ЧП случилось 11 сентября, в 22.15. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, во время разгрузки багажа самолета Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот» погрузчик МАЗ столкнулся с воздушным судном.

«Поврежден фюзеляж самолета. Он отстранен от выполнения регулярного рейса по маршруту Челябинск — Москва, запланированного на 23 часа 10 минут 11 сентября. 74 пассажира отправлены 11 сентября другими рейсами «Аэрофлота», — сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Уральским МТУ Росавиации создана комиссия по расследованию причин данного события. В нее вошли специалисты «Аэрофлота». По предварительным данным, водители погрузчика нарушил правила порядка движения своего автомобиля к самолету на стоянке.

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