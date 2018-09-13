В Челябинске алиментщик в розыске прятался от приставов в шкафу

13 Сент. 12:48 2018-09-13T12:48:26+03:00

Он не платил деньги своему ребенку пять лет

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Из-за огромного долга по алиментам — в 680 тысяч рублей — челябинцу Денису не раз прилетали предупреждения от приставов. Его ограничили в водительских правах, запретили выезжать за границу, но он все равно ни копейки не перевел 10-летнему сыну. Тогда Дениса привлекли к административке и назначили 100 часов обязательных работ. К которым он не приступил.

Денису 38 лет, официально он безработный, живет с новой женой и для приставов — на ее деньги. Сотрудники не раз приходили к должнику, но либо никто не открывал двери, либо его спутница гневно отрезала: «Мы расстались, он здесь больше не живет!».

Должника объявили в розыск. Соседи рассказали приставам, что девушка живет не одна, каждое утро ее сожитель уходит на работу. По описанию — Денис.

Сотрудники наведались в квартиру еще раз, рано утро. Снова дверь открыла «экс-сожительница» Дениса, снова наплела про расставание. Но как услышала про розыск, впустила приставов в дом.

— В комнате на разложенном диване лежали две смятые подушки. Пристав попросил осмотреть балкон, на котором стоял шкаф. Открыли его, а там, на корточках, сидит Денис. Должника увезли в отдел, пригрозили уголовным делом, если он не отработает 100 часов и не начнет выплачивать долг, — рассказали в пресс-службы УФССП России по Челябинской области.

Через несколько дней алиментщик отработал положенное и пообещал выслать деньги сыну.

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