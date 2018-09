Ученые педуниверситета выступили на всемирном конгрессе психофизиологов

13 Сент. 13:27 2018-09-13T13:28:16+03:00

Ученые Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (бывш. ЧГПУ) поучаствовали в работе Всемирного конгресса психофизиологов, который прошел в Лукке (Италия). Вуз представили преподаватели и аспирант естественно-технологического факультета.

Профессор ЮУрГГПУ Д. З. Шибкова вместе с профессором Института физиологии им. И. П. Павлова Российской академии наук Т. Г. Кузнецовой и преподавателем Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена О. С. Булгаковой выступили модераторами симпозиума Межрегиональной психофизиологической ассоциации «The concepts and brain models in context of modern psychophysiology» (, который впервые был организован на форуме такого масштаба. Также в рамках симпозиума были представлены коллективный доклад на тему «Влияние музыки разных стилей на психофизиологическое состояние студентов» (Д. З. Шибкова, А. А. Андрушакевич, П. А. Байгужин и др.) и постерный доклад на тему «PERCIPIENTS' EMOTIONAL RESONANCE MODELLING IN STATE OF DEPRIVATION» (А. А. Кудряшов, П. А. Байгужин, Д. З. Шибкова), презентацию которого провел аспирант кафедры общей биологии и физиологии Аркадий Кудряшов (научный руководитель — Д. З. Шибкова).

Представленные на Всемирном конгрессе доклады ученых ЮУрГГПУ опубликованы в самом престижном международном журнале «PSYCHJPHYSIOLOGY» (SCOPUS, 1-й квартиль).