2018-09-13T14:26:29+03:00
Происшествия

Грабитель ларьков, которого разыскивают в Челябинске, может быть убийцей 10-летней девочки

Школьницу нашли мертвой дома
Валентина ВАГАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Сегодня, 13 сентября, появилась ориентировка на вора, который ограбил два киоска на северо-западе Челябинска. В одном из них он разбил голову пожилой продавщице гаечным ключом. В полиции говорят, что грабитель очень опасен, ранее он уже был судим.

В тоже время сейчас в соседней Свердловской области разыскивают убийцу 10-летней школьницы из города Каменск-Уральский. По предварительным данным, девочку убил друг отчима, пока ее мама была на работе. Друзья напились, разругались, стали драться. В итоге приятель дал хозяину квартиры кулаком по голове, тот упал и отключился. После друг расправился с падчерицей и обчистил квартиру.

— Следователи возбудили дело по статье «Убийство малолетней», убийце грозит пожизненное заключение, — рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Ориентировка из Свердловской области. Фото: соцсети.

Ориентировка из Свердловской области. Фото: соцсети.

Подозреваемого объявили в розыск, ориентировку на него распространили по всему региону. Есть информация, что он уехал на Южный Урал.

Пользователи соцсетей считают, в ориентировках из Челябинской и Свердловской областях один и тот же человек.

Действительно, сходство есть.

Действительно, сходство есть.

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, средней длины. Одет в пуховик темно-синего цвета, черные брюки.

Если вы знаете что-либо об этом человеке или видели его, позвоните в полицию по телефонам 8 (908) 085-48-48, 8 (908) 059-15-83 или 02.

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