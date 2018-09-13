В Кургане 15-летний парень отобрал у младшеклассников рюкзаки, угрожая электрошокером

13 Сент. 15:40 2018-09-13T15:51:24+03:00

Ребята не растерялись и тут же позвонили в полицию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Малолетний грабитель подыскал себе двух «жертв» на одной из улиц в центре города, предложил подзаработать. Мальчишки заинтересовались. А почему нет? Где чипсы купят, а где можно и на гаджет накопить.

Подросток повел младшеклассников во двор, якобы обсудить условия заработка. Как только ребята зашли в безлюдное место, достал электрошокер и стал требовать отдать ему портфели. Мальчишки напугались, что током шибанет — сняли рюкзаки. Подросток схватил портфели и побежал. А ребята не растерялись и тут же позвонили в полицию.

— Следователи завершили расследование уголовного дела на 15-летнего жителя, подозреваемого в разбое. Свою вину подросток признал. Дело направили в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в СУ СК России по Курганской области.

Если парня признают виновным, ему может грозить реальный срок.

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