2018-09-13T17:15:36+03:00
Общество

В челябинском Сквере семьи соберут неродившийся класс

Епархия проводит акцию против абортов «Они могли бы пойти в школу»
Лидия ПЕСКОВА
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Православные выступят против абортов.Православные выступят против абортов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинск впервые примет участие в общероссийской акции «Они могли бы пойти в школу». Акция приурочена к началу учебного года и призвана популяризировать семейные ценности, сообщает пресс-служба Челябинской епархии РПЦ.

— Чтобы привлечь внимание прохожих, волонтеры расставят на асфальте 25 пар детских ботиночек, которые символизируют целый класс нерожденных детей, — замечают в пресс-службе.

Во время акции к горожанам обратятся заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Константиновна Андреевских, акушер-гинеколог с 40-летним стажем, председатель Совета родительской общественности города Копейска Андрей Александрович Горланцев, директор челябинского Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег» священник Владимир Панарин. Кроме того, запланирована небольшая концертная программа.

Акция состоится в пятницу, 14 сентября, с 17.00 до 18.30 по адрес: Южный бульвар,2.

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