В челябинском Сквере семьи соберут неродившийся класс
Челябинск впервые примет участие в общероссийской акции «Они могли бы пойти в школу». Акция приурочена к началу учебного года и призвана популяризировать семейные ценности, сообщает пресс-служба Челябинской епархии РПЦ.
— Чтобы привлечь внимание прохожих, волонтеры расставят на асфальте 25 пар детских ботиночек, которые символизируют целый класс нерожденных детей, — замечают в пресс-службе.
Во время акции к горожанам обратятся заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Константиновна Андреевских, акушер-гинеколог с 40-летним стажем, председатель Совета родительской общественности города Копейска Андрей Александрович Горланцев, директор челябинского Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег» священник Владимир Панарин. Кроме того, запланирована небольшая концертная программа.
Акция состоится в пятницу, 14 сентября, с 17.00 до 18.30 по адрес: Южный бульвар,2.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.