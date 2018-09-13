2018-09-13T19:09:10+03:00
Общество

В Челябинске задержали предполагаемого убийцу 10-летней девочки из Каменска-Уральского

На Южном Урале он навел на себя полицейских, ограбив пару торговых точек
Лидия ПЕСКОВА
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Уроженец Кургана наследил в двух регионах.Уроженец Кургана наследил в двух регионах.
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Сотрудники Управления уголовного розыска задержали в Челябинске 43-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на торговые точки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— 43-летний ранее судимый уроженец Кургана подозревается в разбойном нападении на торговые павильоны Курчатовского и Калининского районов. Гражданин задержан на территории Советского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорят в главке.

За нападение на торговые точки рецидивисту грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет. Однако этим дело может и не ограничиться. Мужчину также подозревают в убийстве 10-летней девочки на территории Свердловской области. Там в городе Каменск-Уральский произошло жестокое преступление: после ссоры с собутыльником преступник изнасиловал и убил школьницу. Сомнений в том, что речь идет об одном и том же человеке, практически нет.

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