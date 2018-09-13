Творог из Челябинска получил низкую оценку экспертов

13 Сент. 20:02 2018-09-13T20:02:55+03:00

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Сразу три ведомства: «Роскачество», Россельхознадзор и Роспотребнадзор, — составили рейтинг 9% творога, который можно встретить в магазинах России. Экспертиза проводилась по поручению правительства России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

Испытания проходили по 25 показателям качества и безопасности. В итоге 18 торговых марок из проверенных 95-ти признали соответствующими повышенным требованиям Роскачества. В составе такого творога нет пищевых добавок (стабилизаторов, регуляторов кислотности, консервантов), а также антибиотиков.

Экспертиза показала, что качество товара не зависит от цены. Что в 9% творог редко попадают растительные жиры (всего восемь случаев). И что проблема антибиотиков все еще носит массовый характер. Бактерии кишечной палочки обнаружены в шести случаях, дрожжи и плесени — в 14 (чаще всего они появляются при нарушении температурного режима при хранении и перевозке).

В Челябинской области был отобран творог «Первый вкус». В рейтинге он получил 1,5 балла из 5 максимальных. В нашем твороге мало кисломолочных бактерий и есть превышения по дрожжам или плесеням. Творог из Тюменсокй области «Першинский» получил 5 баллов, творог из Свердловской области «Ирбитский» и «Полевской» получили 3,83 балла, творог «Молочная благодать» — 2,5 балла.

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