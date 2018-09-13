«Наехали»: челябинский «Трактор» в уральском дерби уступил «Автомобилисту»
Все три периода матча остались за гостями из Екатеринбурга. «Трактор» открыл счет на седьмой минуте при игре в большинстве (гол на счету Щехуры). Однако эта шайба оказалась единственной со стороны челябинцев. Дальше забивала только команда из Екатеринбурга. Счет по периодам — 2:1, 1:0, 1:0. Итог — 4:1.
Челябинцы первые открыли счет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Главный тренер «Трактора» Герман Титов так прокомментировал результат матча:
— Самоотдача игроков была видна. Но индивидуальные ошибки привели к голам в наши ворота. Во втором матче подряд забиваем только одну шайбу. Так сложно побеждать. Но, думаю, у нас все будет хорошо. Команда движется в правильном направлении.
«Автомобилист» разгромил челябинский «Трактор» .Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В четырех стартовых домашних матчах сезона «Трактор» набрал три очка из восьми возможных. Впереди серия из четырех выездных матчей в Магнитке, Хельсинки, Москве со «Спартаком» и в Сочи.
В Челябинске «Трактор» сыграет 24 сентября с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, обыграв «Трактор».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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