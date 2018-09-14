2018-09-14T06:14:26+03:00
Общество

«Я закончил»: бродячий челябинский клоун сбежал из города без средств связи

Он отказался выступать на праздниках и корпоративах
Ирина КАРЕЛИНА
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Неужели клоун Ля Руж больше не выступит перед челябинскими детьми?!Неужели клоун Ля Руж больше не выступит перед челябинскими детьми?!Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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Нечдавно мы рассказали про безработного клоуна, развлекающего детей в челябинских дворах. Сергей Новиков приезжал на детские площадки, включал музыку и устраивал представление. А потом ставил коробочку — кто оценил, тот заплатит...

Мальчишкам и девчонкам полюбился клоун Ля Руж. После заметок в газетах и сюжетов на телеканалах артиста стали приглашать на праздники. А он отказывался.

— СМИ сделали из меня несчастного человека, работающего за еду, — написал в соцсети Сергей. — А я занимаюсь любимым делом, и денег мне много не надо. На корпоративы я не выезжаю и на детские праздники тоже. По дворам больше не работаю. Ходите в цирк!

Многие писали артисту, что нужно, наоборот, пользоваться рекламой. Но он решил иначе.

А на днях Сергей Новиков опубликовал в своей группе «Клоун г. Челябинск» в «ВКонтакте» последнее сообщение и удалил свой аккаунт в соцсети.

— Уезжаю до декабря с цирком на гастроли. Буду звукооператором. Клоун пока не нужен. Ни телефона, ни интернета с собой не будет. Сам так хочу. Есть чувство, что я закончил...

Ну что же, мы рады, что Сергей нашел работу. Но надеется, что Ля Руж еще рассмешит нас во дворах. Или на арене цирка.

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