Южноуральцы исполнили мечту влюбленных в инвалидных креслах

14 Сент. 06:11 2018-09-14T06:11:50+03:00

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В конце июля Олег и Людмила открыли в соцсети сбор средств. Лозунгом влюбленных стала фраза «Нам не нужны деньги, нам нужен пандус!» Дело в том, что и Олег, и Люда передвигаются в инвалидных креслах. У девушки ситуация попроще, а вот парень не может заехать в квартиру без специального устройства. Его будут устанавливать в доме Людмилы. Мы писали об этом в материале «Южноуральцы собирают деньги, чтобы помочь влюбленным быть вместе». И вот хорошая новость! На счету пары — 160 тыс. руб.

— Друзья, мы полностью собрали всю сумму на пандус! Спасибо большое всем за то, что помогли нам словом и делом! Даже не ожидал, что столько людей останутся неравнодушными. О всех новостях по пандусу буду сообщать. Вообще, разработку, сбор документов и строительство мы загадывали на будущий год, так как лето уже закончилось, а в холодное время года строить его бы не хотелось. Просто мы не ожидали, что деньги получится собрать настолько быстро! Не волнуйтесь, ни копейки с этих денег не будет потрачено!

Кстати, написать о сборе денег в соцсети Олега уговорила его мама. И все получилось. Без помощи людей влюбленным, живущим на пособие по инвалидности, пришлось бы копить на пандус несколько лет.

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