«Мы собираем мебель на помойках»: южноуральские общежития пугают студентов

14 Сент. 04:24 2018-09-14T04:24:00+03:00

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Начался учебный год — молодежь заехала в студенческие общежития. Некоторые не ожидали, что увидят там такое. Жительница Магнитогорска Яна Авдеева наведалась в общежитие одного из местных колледжей, где поселился ее брат, и пришла в ужас.

— Это просто бомжатник! Ладно стены ободранные — поклеим обои. Но от мебели у меня просто зашевелились волосы. Заглянула в соседнюю комнату, там то же самое. На вопрос «Почему все в таком состоянии?» комендант сказала: «Нет средств, и мебель эту (кресла, тумбы, кровати, комоды) мы собираем по помойкам». У меня нет слов, — написала Яна в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Говорят, мебель в студенческие общежития перекочевала с помоек. Фото: Яна Авдеева.

Заметим, что проживание в таких условиях вовсе не бесплатное. Правда, кто-то прокомментировал: «А что вы хотели за три тысячи рублей в год?» и «Да это студенты сами же все и разломали!»

Однако, по мебели видно, что ломать ее начали еще в прошлом веке. Интерьерчик явно со времен СССР.

Большинство прочитавших пост Яны возмутились вместе с ней...

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