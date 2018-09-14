«Мы собираем мебель на помойках»: южноуральские общежития пугают студентов
Начался учебный год — молодежь заехала в студенческие общежития. Некоторые не ожидали, что увидят там такое. Жительница Магнитогорска Яна Авдеева наведалась в общежитие одного из местных колледжей, где поселился ее брат, и пришла в ужас.
— Это просто бомжатник! Ладно стены ободранные — поклеим обои. Но от мебели у меня просто зашевелились волосы. Заглянула в соседнюю комнату, там то же самое. На вопрос «Почему все в таком состоянии?» комендант сказала: «Нет средств, и мебель эту (кресла, тумбы, кровати, комоды) мы собираем по помойкам». У меня нет слов, — написала Яна в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».
Говорят, мебель в студенческие общежития перекочевала с помоек. Фото: Яна Авдеева.
Заметим, что проживание в таких условиях вовсе не бесплатное. Правда, кто-то прокомментировал: «А что вы хотели за три тысячи рублей в год?» и «Да это студенты сами же все и разломали!»
Однако, по мебели видно, что ломать ее начали еще в прошлом веке. Интерьерчик явно со времен СССР.
Большинство прочитавших пост Яны возмутились вместе с ней...
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.