Невиданное зрелище! Львица из Челябинска катается у туристов на коленях
Челябинская львица Лола в крымском приволье живет уже два года. Новая жизнь изменила характер нелюдимой когда-то хищницы. Она полюбила… кататься в маленьких экскурсионных автомобильчиках с туристами на местном сафари. Водит автомобиль руководитель парка львов «Тайган» Олег Зубков. Его львы слушаются беспрекословно. Большинство он нянчит с первых дней появления на свет здесь в парке. Они знают его запах и голос.
Но Лола — другая история. Она прибыла в Крым из Челябинска уже годовалой. Привез ее в «Тайган» руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня!» Карен Даллакян. И сначала новенькая чуралась людей, сторонилась сородичей. Но Олег Зубков «растопил лед» буки. Он заходил к ней в вольер, играл и разговаривал, трепал за гриву. И Лола полюбила общение и... быструю езду.
Как только послышится тарахтение моторчика, Лола, позабыв все дела, на всей скорости влетает в открытый автомобильчик. А там, как котенок, трется огромной головой о плечи ошарашенных людей, устраивается на мягком сидении поудобнее и катит из одной точки огромного парка в другой. Туристы делают с Лолой селфи: где еще снимешь «себяшку» с нежно прижавшимся львом?
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Львица из Челябинска и туристы из парка Тайган.