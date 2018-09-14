Жителей Челябинской области обеспечат бесплатным цифровым телевидением

14 Сент. 07:44 2018-09-14T07:44:51+03:00

В пятницу, 14 сентября, в поселке Полетаево местным расскажут о новинке

Изменить размер текста: A A

Презентацию в Полетаево подготовили инженеры филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ». Оборудование для цифрового ТВпередадут почетному жителю поселка Полетаево Надежде Павловне Малевой. Инженеры филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» расскажут, как подключиться к бесплатному цифровому ТВ. С января 2019 г по всей России вводится бесплатное цифровое вещание.

«Цифровизация» разных сфер жизни — одно из приоритетных направлений работы губернатора Бориса Дубровского. «Электронное правительство», «электронный» формат госуслуг, «цифровая» экономика — жизнь южноуральцев, благодаря новым «опциям», становится комфортнее.

Центр консультационной поддержки Челябинского ОРТПЦ: 8-800-350-7610 (бесплатный).

Как сообщает мининформ Челябинской области, для приема бесплатного цифрового эфирного ТВ нужно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную).

Стоимость дециметровой антенны — от 300 рубл, цифровой приставки для телевизоров старого образца — от 700 руб. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.