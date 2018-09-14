2018-09-14T08:10:27+03:00
Экономика

Дороги в Челябинске начали делать с применением минерального порошка «Мечел-материалов»

Bспытания новой продукции подтвердили соответствие качества международным стандартам
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Челябинский завод ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») с начала лета поставил 8,5 тыс. тонн минерального порошка на строительство дорог в Челябинске. Он используется в производстве особо прочных асфальтобетонных смесей для магистралей с большим трафиком.

Производство минерального порошка МП-1 завод «Мечел-Материалы» освоил в мае 2018 года. Продукт получают в результате очень тонкого помола карбоната кальция (известняка).

Минеральный порошок существенно улучшает качество дорожного покрытия и увеличивает срок его эксплуатации. Добавка повышает плотность асфальтобетона, улучшает структуру, предотвращает проникание влаги.

На сегодняшний день основной потребитель МП-1 — завод по производству асфальтобетона компании «Южуралмост», расположенный в Сосновском районе Челябинской области.

Сертификационные испытания новой продукции подтвердили соответствие качества как российским, так и международным стандартам.

Новости компаний.

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