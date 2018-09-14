Дороги в Челябинске начали делать с применением минерального порошка «Мечел-материалов»
Челябинский завод ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») с начала лета поставил 8,5 тыс. тонн минерального порошка на строительство дорог в Челябинске. Он используется в производстве особо прочных асфальтобетонных смесей для магистралей с большим трафиком.
Производство минерального порошка МП-1 завод «Мечел-Материалы» освоил в мае 2018 года. Продукт получают в результате очень тонкого помола карбоната кальция (известняка).
Минеральный порошок существенно улучшает качество дорожного покрытия и увеличивает срок его эксплуатации. Добавка повышает плотность асфальтобетона, улучшает структуру, предотвращает проникание влаги.
На сегодняшний день основной потребитель МП-1 — завод по производству асфальтобетона компании «Южуралмост», расположенный в Сосновском районе Челябинской области.
Сертификационные испытания новой продукции подтвердили соответствие качества как российским, так и международным стандартам.
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