2018-09-14T08:13:37+03:00
Происшествия

Пьяный челябинец «атаковал» электроподстанцию

Неадекватного гражданина ударило током
Ольга АНТОНОВА
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Энергообъекты — источники повышенной опасности!Энергообъекты — источники повышенной опасности!
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Вечером в четверг, 13 сентября, было выявлено отключение трансформатора (Т-4) на электроподстанции (ПС) 110/10/6кВ «Южная». На место выехала оперативно-выездная бригада энергетиков Челябинских городских электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго». На территории подстанции энергетики обнаружили мужчину в обгоревшей одежде.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе филиала «МРСК Урала» — «Челябэнерго», 32-летний челябинец в состоянии наркотического или алкогольного опьянения на территорнию опасного объекта посторонний перелез с крыш соседних с подстанцией гаражей, преодолев ограждение из колючей проволоки.

Он сорвал плакат «Не влезай, убьет!» и залез на крышку трансформатора. Там его ударило током, он получил ожоги. К счастью, чужак остался жив: защиты сработали правильно. «Скорая» увезла его в больницу. Случившееся разбирает специальная комиссия, полиция.

В очередной раз энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» предупреждают: энергообъекты — источники повышенной опасности! Недопустимо проникать в электроустановки.

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