В Челябинске закрывается ветприемник для бродячих животных

14 Сент. 08:55 2018-09-14T10:13:48+03:00

Эти животные могут оказаться на улице. Фото: группа "Помощь животным с ветприемника" vc.com

Что будет с мурками и шариками, неизвестно

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Судьба более ста живых душ, что ждут добрых хозяев в ветприемнике челябинского муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр», под угрозой.

Тревогу забили общественные зоозащитники. В группе помощников по пристройству отловленных животных социальной сети ВКонтакте они сообщили: «В пятницу, 14 сентября, начинается процедура закрытия МУП «ГорЭкоЦентр», закрываются различные его подразделения, решение по ветприемнику пока не принято, приедут специалисты для оценки и возможно, опечатывания предприятия. Закрытие означает, что отлов прекратят, не будет клеток, в будущем будет построена новая, более современная и подходящая по требованиям площадка».

Кстати, зоозащитники в составе рабочей группы при Общественной Палате Челябинской области постараются участвовать в контроле и над новым предприятием. Но сейчас волонтеры тревожатся, что 200 собак и кошек выкинут на улицу. Активисты просят неравнодушных откликнуться по этой ссылке и разобрать животных. Среди них есть совсем крохи.

МУП ГорЭкоцентр

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