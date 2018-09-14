2018-09-14T10:13:48+03:00
Общество

В Челябинске закрывается ветприемник для бродячих животных

Что будет с мурками и шариками, неизвестно
Ольга АНТОНОВА
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Эти животные могут оказаться на улице. Фото: группа "Помощь животным с ветприемника" vc.comЭти животные могут оказаться на улице. Фото: группа "Помощь животным с ветприемника" vc.com
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Судьба более ста живых душ, что ждут добрых хозяев в ветприемнике челябинского муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр», под угрозой.

Тревогу забили общественные зоозащитники. В группе помощников по пристройству отловленных животных социальной сети ВКонтакте они сообщили: «В пятницу, 14 сентября, начинается процедура закрытия МУП «ГорЭкоЦентр», закрываются различные его подразделения, решение по ветприемнику пока не принято, приедут специалисты для оценки и возможно, опечатывания предприятия. Закрытие означает, что отлов прекратят, не будет клеток, в будущем будет построена новая, более современная и подходящая по требованиям площадка».

Кстати, зоозащитники в составе рабочей группы при Общественной Палате Челябинской области постараются участвовать в контроле и над новым предприятием. Но сейчас волонтеры тревожатся, что 200 собак и кошек выкинут на улицу. Активисты просят неравнодушных откликнуться по этой ссылке и разобрать животных. Среди них есть совсем крохи.

МУП ГорЭкоцентр

Челябинск, ул.Переселенческий пункт, д. 26

Телефон/факс: (351) 261-94-77 (приемная), 261-93-14 (диспетчер)

E-mail: gor@ekocentr.ru

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