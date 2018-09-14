Значок ГТО в Челябинске приравняли к золотой школьной медали
Сегодняшним 11-классникам стоит серьезно призадуматься. Как получить хорошую прибавку к результатам Единого госэкзамена (ЕГЭ) при поступлении в вуз? В челябинской региональной дирекции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) назвали цифры таких «бонусов».
За золотой значок ГТО 11-классник — потенциальный абитуриент, получает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Так, в минувшую приемную кампанию при поступлении в педагогический университет и ЧелГУ наличие такого знака добавляло абитуриентам пять баллов, в ЮУрГАУ — три, а в Южно-Уральский государственный университет целых 10 баллов!
В дирекции ГТО отметили, что такие прибавки имеют только обладатели золотых знаков. Благодаря такому «золоту», к примеру, студентами ЮУрГУ в этом году стали почти 300 человек.
Кстати, 10 дополнительных баллов абитуриент получает, если он закончил школу с золотой медалью.
11-классники могут зарегистрироваться и сдать нормативы ГТО в Челябинске:
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