Значок ГТО в Челябинске приравняли к золотой школьной медали

14 Сент. 09:48 2018-09-14T10:03:19+03:00

При поступлении в вузы к результатам ЕГЭ сегодня могут добавить до 10 баллов

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Сегодняшним 11-классникам стоит серьезно призадуматься. Как получить хорошую прибавку к результатам Единого госэкзамена (ЕГЭ) при поступлении в вуз? В челябинской региональной дирекции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) назвали цифры таких «бонусов».

За золотой значок ГТО 11-классник — потенциальный абитуриент, получает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Так, в минувшую приемную кампанию при поступлении в педагогический университет и ЧелГУ наличие такого знака добавляло абитуриентам пять баллов, в ЮУрГАУ — три, а в Южно-Уральский государственный университет целых 10 баллов!

В дирекции ГТО отметили, что такие прибавки имеют только обладатели золотых знаков. Благодаря такому «золоту», к примеру, студентами ЮУрГУ в этом году стали почти 300 человек.

Кстати, 10 дополнительных баллов абитуриент получает, если он закончил школу с золотой медалью.

11-классники могут зарегистрироваться и сдать нормативы ГТО в Челябинске:

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