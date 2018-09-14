2018-09-14T10:21:37+03:00
Происшествия

В Челябинске осудили «самых аккуратных воров России»

Воровали они так, что хозяева не сразу замечали пропажу ценных вещей
Ольга АНТОНОВА
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Воры сейчас пошли аккуратные, тихие.Воры сейчас пошли аккуратные, тихие.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вывернутые ящики комода, разбросанная по полу одежда, выпотрешенные кубышки-заначки. Квартирные кражи выглядят примерно так. Но есть и аккуратные домушники. Замков в дверях они не ломают, а тихонько открывают подбором ключей. И белья с книгами не разбрасывают. Бережно перетряхивают и ставят на место.

Криминальное трое из Миасса таким образом обчистило 34 квартиры. И жертвы их тихих визитов не сразу обнаруживали пропажу. Сначала за квартирами устанавливалось «наружное наблюдение», изучался график и образ жизни хозяев. Потом подбирались ключи к замкам. Добычу домушников позже оценили в 5,8 млн руб.

«На дело» воры выходили четыре с половиной года. Позже дома у одного из них обнаружат токарную мастерскую и оружейный склад. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в подвале дома одного из преступников стоял станок для обточки ключей, хранилмсь механизмы замков, слепки с ключей, инструкции по взлому домофонов. Силовики изъяли пистолет, карабин, патроны к пулеметам и снайперским винтовкам.

Миасский суд приговорил двух домушников к 5 годам лишения свободы, одного — к 6 годам с отбыванием в колонии общего режима. Областной суд оставил приговор без изменения.

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