В Челябинске трезвенники соберутся в Саду Победы

14 Сент. 10:59 2018-09-14T10:59:36+03:00

Жизнь так коротка, что ее нужно провести в гармонии с миром, а не на дне стакана. Фото: Евгения ГУСЕВА

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«Трезвость — норма жизни». Об этом модном тренде челябинцам расскажут на празднике в Саду Победы. Там пройдет праздник здоровья в честь Всероссийского Дня трезвости. В Саду Победы горожан будут ждать врачи. Они осмотрят всех желающих и дадут советы о борьбе с пагубной привычкой.

Пить — здоровью вредить, это все хорошо знают. Однако у многих рука словно сама тянется к стакану.

И все же, по словам медиков, на Южном Урале пить стали меньше. По данным областной клинической наркологической больницы, за пять лет число пациентов с алкогольной патологией снизилось на 35,8%, или на 28166 человек (в 2013 году — 55037 человек, 2017 году — 26871 человек).

Приходите в Сад Победы, трезвые и любители алкоголя. Пройдете тест на ВИЧ, определите уровень глюкозы и холестерина в крови. Узнаете уровень артериального давления и индекс массы тела. На вопросы гостей ответят терапевт, психолог и нарколог.

Адрес: Челябинск, ул. Героев Танкограда, 75, «Сад Победы». 15 сентября, c 13.00 до 15.00.

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